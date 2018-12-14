Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.12.2018: Die Millionärsfamilie
20 Min.Folge vom 14.12.2018
Jack und Sharon aus Buffalo, New York, haben den Jackpot geknackt und sind plötzlich um sieben Millionen Dollar reicher. Doch sie haben das Geld mit ihren Söhnen Jeffrey und Jack Junior geteilt und sind nun alle im Shopping-Fieber. Jack Junior hat sich sofort seine ultimative Junggesellenbude mit drei Schlafzimmern, drei Bädern und einer Sechs-Mann-Sauna zugelegt. Mom und Dad sind noch auf der Suche nach ihrem Traumhaus und lassen sich dabei von David Bromstad unter die Arme greifen. Auf der Wunschliste stehen eine große Küche für Sharon, drei Schlafzimmer, ein offenes Raumkonzept und eine Männerhöhle für den Gatten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.