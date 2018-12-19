Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 19.12.2018: Happy End mit Märchen-Haus?
21 Min.Folge vom 19.12.2018
Die Highschool-Sweethearts Andy und Valerie haben Glück in der Liebe und im Spiel. Als Andy bei einem Tankstopp ein Los kauft, ist er um eine Million Dollar reicher. Und das Geld kommt genau im richtigen Moment: Seit die beiden ein Baby haben, platzt ihr kleines Apartment in Arlington, Virginia, aus allen Nähten. Jetzt hat die junge Familie genug Geld für ihr Traumhaus, das in einer familienfreundlichen Gegend nahe an Washington D.C. liegen sollte. Auf der Wunschliste stehen außerdem vier Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Garten. Andy und Val sind bereit, über 500.000 auszugeben, doch in der Gegend wird das nur für ein Reihenhaus reichen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.