Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 18.12.2018: Lake Chaubunagungamaug
20 Min.Folge vom 18.12.2018
Donna ärgert sich immer, wenn ihr Gatte Curtis Geld im Lotto verspielt - bis er eines Tages auf dem Nachhauseweg ein paar Lose kauft und eine Million Dollar gewinnt. Donna kündigt daraufhin ihren Job, und dem Paar aus Massachusetts fehlt nur noch ein Traumhaus, um sich standesgemäß zur Ruhe zu setzen. Die Immobilie soll möglichst nah am See liegen, drei Schlafzimmer und Bäder haben und nicht weiter als 45 Minuten von Hopkinton entfernt sein, weil dort ihre Enkelin wohnt. Da sie nicht mehr als 350.000 Dollar für ihr zukünftiges Eigenheim ausgeben wollen, müssen sie wohl Abstriche bei der Größe machen, denn See-Lagen sind gesucht und teuer.
