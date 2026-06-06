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Jeff & Some Aliens

Comedy CentralStaffel 1Folge 1vom 06.06.2026
Jeff & ein paar Ehrenmorde

Jeff & ein paar EhrenmordeJetzt kostenlos streamen

Jeff & Some Aliens

Folge 1: Jeff & ein paar Ehrenmorde

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Nachdem Jeff versehentlich einen Alien auf dem Planeten Azuria getötet hat, muss er einen Menschen auf der Erde umbringen, um einen intergalaktischen Krieg zu verhindern.

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