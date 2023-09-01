Staffel 1Folge 2vom 01.09.2023
Folge 2: Jeff & ein wenig Energietausch
21 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16
Jeff benutzt eine Alien-Maschine, um seine Lebensenergie gegen Luxusgüter zu tauschen, mit denen er seine Freundin Linda beeindruckt.
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central