Staffel 1Folge 3vom 02.09.2023
Jeff & Some Aliens
Folge 3: Jeff & ein paar junge Mädchen
21 Min.Folge vom 02.09.2023Ab 16
Die Aliens helfen Jeff, ein robotisches, junges Mädchen zu steuern, damit er den Freundeskreis seiner Nichte infiltrieren kann, um sie zu überzeugen, ihren künstlerischen Ambitionen nachzugehen.
Jeff & Some Aliens
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central