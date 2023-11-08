Staffel 1Folge 8vom 08.11.2023
Jeff & Some Aliens
Folge 8: Jeff & ein wenig kindliche Freude
21 Min. Ab 16
Jeff ärgert sich, dass sein Kindheitsfreund "Sauce" nicht mehr so lustig ist wie früher, und gibt ihm eine bewusstseinsverändernde Chemikalie ins Essen.
Jeff & Some Aliens
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central