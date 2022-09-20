Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. CRIME.

Olivera Cirkovic - Die Meisterdiebin

ProSiebenFolge vom 20.09.2022
Olivera Cirkovic - Die Meisterdiebin

Olivera Cirkovic - Die MeisterdiebinJetzt kostenlos streamen

JENKE. CRIME.

Folge vom 20.09.2022: Olivera Cirkovic - Die Meisterdiebin

93 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12

Die großgewachsene Serbin Olivera Cirkovic war National-Basketballspielerin, bevor sie ins kriminelle Milieu abglitt - und sich der legendären "Pink-Panther Bande" anschloss, die zahlreiche spektakuläre Juwelen-Diebstähle begeht. Bei Einbrüchen erbeutete sie mehrere hundert Millionen Euro.

