Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und Yogalehrer
JENKE. CRIME.
Folge vom 27.09.2022: Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und Yogalehrer
93 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12
Dieter Gurkasch saß wegen Raub, Mord und Gewaltverbrechen über 25 Jahre hinter Gittern. Jenke von Wilmsdorff erzählt er von seiner kriminellen Vergangenheit - und wie er durch Yoga hinter Gittern geläutert zu sich selbst fand.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© ProSieben