Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JENKE. CRIME.

Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKA

ProSiebenFolge vom 04.10.2022
Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKA

Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKAJetzt kostenlos streamen

JENKE. CRIME.

Folge vom 04.10.2022: Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKA

84 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12

Mario Forster war Chauffeur eines Rockerpräsidenten der Bandidos, gleichzeitig aber auch V-Mann der Polizei. Doch wie konnte er dieses Doppelleben so lange führen? Und welche Folgen hat es auch heute noch für ihn?

Alle verfügbaren Folgen