Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKAJetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Folge vom 04.10.2022: Mario Forster - Doppelleben als Rockerclub-Mitglied und V-Mann des LKA
84 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
Mario Forster war Chauffeur eines Rockerpräsidenten der Bandidos, gleichzeitig aber auch V-Mann der Polizei. Doch wie konnte er dieses Doppelleben so lange führen? Und welche Folgen hat es auch heute noch für ihn?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben