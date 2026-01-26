Die Welt gehört den MutigenJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 16: Die Welt gehört den Mutigen
45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6
Das frisch verheiratete Paar Cailin und Alex hat vor kurzem ihr erstes gemeinsames Haus gekauft. Die beiden haben bei ihrer Renovierung keine konkreten Wünsche und überlassen den kreativen Prozess Jenny und Dave. Das Handwerker-Duo macht sich an die Arbeit und verwandelt den kleinen Abstellraum in ein drittes Zimmer. Zudem wird der Boden erneuert und eine neue Küche installiert. Die Außenfassade streichen die Profis in einem warmen Blauton und verschönern den Garten mit Pflanzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH