Folge 5: Der Jojo-Effekt
25 Min.Ab 12
Christians ältere Tochter hat sich in ihren Klassenkameraden Moritz verliebt. Leider ist sie zu schüchtern, um ihm das zu sagen. Als Christian ihr mit Rat und Tat zur Seite steht, entbrennt eine hitzige Diskussion, infolge dessen er erfährt, dass seine Ex-Frau Collien einen neuen Freund hat. Jojo, ein Sozialwissenschaftler, ist Christian fortan ein Dorn im Auge. Derweil wird Fahri von Eifersucht auf Phelines zwölfjährigen Neffen Falk geplagt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben