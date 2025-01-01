Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Junggesellenabschied

Der Junggesellenabschied

Folge 9: Der Junggesellenabschied

22 Min.Ab 12

Christian bringt seine Tochter Kala in die Notaufnahme, da er eine schwere Erkrankung vermutet. Nach der Untersuchung ist klar, dass Kala nur leicht erkältet ist. Im Krankenhaus trifft er Jacob und Muriel; Jacob teilt ihm mit, dass die beiden heiraten werden. Im Freundeskreis wird die Neuigkeit heiß diskutiert, und Christian wird damit beauftragt, den Junggesellenabschied zu organisieren. Leider schwimmen Christian und Jacobs Kollegen nicht auf einer Wellenlänge ...

