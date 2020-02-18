Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 2: Vegas Baby!
147 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12
Von Russland nach Afrika, von Amerika nach China - Joko und Klaas schicken sich zum vierten Mal um den kompletten Erdball. Es flossen Tränen, jede Menge Alkohol und literweise Schweiß und das nur um die Frage zu klären: Wer wird Weltmeister?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
Enthält Produktplatzierungen