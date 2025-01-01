Bullsurfing in Indien und Making Of "Earth Song"Jetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 3: Bullsurfing in Indien und Making Of "Earth Song"
155 Min.Ab 12
Von hoch über der Erde bis ganz tief unter der Erde - bei diesem Duell um die Welt war wieder einmal alles dabei! Der tollkühne Joachim und der wagemutige Klaas in glänzender Rüstung, kämpften sich erneut um die halbe Welt, Land um Land, Punkt um Punkt...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
Enthält Produktplatzierungen