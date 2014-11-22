Kniffeln mit Kannibalen und Selfie mit MeeresrieseJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 3: Kniffeln mit Kannibalen und Selfie mit Meeresriese
143 Min.Folge vom 22.11.2014Ab 12
Warum kniffelt Klaas mit Kannibalen? Wieso will Joko ein Selfie mit einem Meeresriesen? Weshalb soll Klaas in einer Felswand schlafen? Heute jagen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder gegenseitig um den Globus. Ihr Ziel: der Weltmeistertitel!
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
Enthält Produktplatzierungen