Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die WeltJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 4: Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die Welt
141 Min.Folge vom 15.03.2014Ab 12
Nach fünf wahnwitzigen Duellen um die Welt treffen sich unsere beiden Helden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, um noch einmal auf ihre härtesten Challenges zurückzublicken. Im Gespräch mit ihrem Buddy Olli Schulz zeigen Joko und Klaas, was im TV bislang noch nicht zu sehen war: "Behind the Scenes"-Material von ihren Reisen, die Geschichten hinter ihren weltweiten Abenteuern und noch mehr Wutausbrüche von Klaas ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: ProSieben