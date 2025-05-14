Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 6: 777 Schritte zum Sieg
103 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Während ihr es euch zuhause auf der Couch gemütlich machen könnt, werden Joko und Klaas im Staffelfinale vor laufender Kamera mit Schrittzählern getriezt. Sie müssen allerdings nicht möglichst viele Schritte verbrauchen, sondern so wenig wie möglich. Denn nach 777 Schritten ist Schluss - egal, bei welchen Spiel die beiden an diesem Punkt sind.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen