Bodycam Spezial: Die ganze Sendung aus der Sicht von Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 10: Bodycam Spezial: Die ganze Sendung aus der Sicht von Joko & Klaas
141 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind folgende Promis mit von der Partie: Comedian Nico Stank, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Maximilian Mundt und TikTokerin Frau Gretel.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen