ProSieben Staffel 8 Folge 9 vom 03.12.2025
130 Min. Folge vom 03.12.2025 Ab 12

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind folgende Promis mit von der Partie: Model Stefanie Giesinger, Podcasterin Salwa Houmsi und die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni.

ProSieben
