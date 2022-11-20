Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben - kommentiert von Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 5Folge 11vom 20.11.2022
Joko & Klaas gegen ProSieben - kommentiert von Joko & Klaas

Joko & Klaas gegen ProSieben - kommentiert von Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 11: Joko & Klaas gegen ProSieben - kommentiert von Joko & Klaas

122 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12

ProSieben schickt Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Aminata Belli, Hadnet Tesfai, Axel Stein, Paul Janke und Evil Jared ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die heutige Sendung wird von Joko & Klaas kommentiert.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen