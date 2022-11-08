Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die Wolters

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 08.11.2022
Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die Wolters

Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die WoltersJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 9: Joko & Klaas gegen Patrick Esume, Icke Dommisch und die Wolters

120 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12

ProSieben schickt heute Dennis Wolter, Benni Wolter, Melissa Khalaj, Christian Düren, Christoph "Icke" Dommisch, Patrick Esume und 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen ins Rennen gegen Joko und Klaas. Gewinnt ProSieben, müssen sich die beiden uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen