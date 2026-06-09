Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Zwischen zwei Stühlen

HGTVFolge vom 09.06.2026
Zwischen zwei Stühlen

Zwischen zwei StühlenJetzt kostenlos streamen

Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 09.06.2026: Zwischen zwei Stühlen

43 Min.Folge vom 09.06.2026

Jon versucht, seinen Job als Moderator mit dem Alltag auf der Farm zu vereinbaren, und gerät dabei zunehmend unter Druck. Während die Aussaat dringend ansteht, sorgen technische Probleme und unerwartete Hürden für zusätzliche Herausforderungen. Dabei merkt er, dass selbst grundlegende Aufgaben deutlich mehr Wissen erfordern als gedacht.

Alle verfügbaren Folgen