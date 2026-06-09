Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 09.06.2026: Zwischen zwei Stühlen
43 Min.Folge vom 09.06.2026
Jon versucht, seinen Job als Moderator mit dem Alltag auf der Farm zu vereinbaren, und gerät dabei zunehmend unter Druck. Während die Aussaat dringend ansteht, sorgen technische Probleme und unerwartete Hürden für zusätzliche Herausforderungen. Dabei merkt er, dass selbst grundlegende Aufgaben deutlich mehr Wissen erfordern als gedacht.
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Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.