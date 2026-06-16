Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 16.06.2026: Neuzugang im Stall
42 Min.Folge vom 16.06.2026
Ellen möchte sich den Wunsch nach eigenen Schafen und Ziegen erfüllen, doch bis zur Ankunft der Tiere gibt es noch viel zu tun. Während Jon sich Zeit mit den notwendigen Arbeiten lässt, sammelt Ellen bereits erste Erfahrungen mit den neuen Mitbewohnern und hilft bei einer Geburt auf einem benachbarten Hof.
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Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.