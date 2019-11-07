Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 1: Bürgerwehr
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Der junge Kosovare Sunny wird vor dem Haus der Familie Baumgarten ermordet aufgefunden. Zunächst ermitteln Josephine und ihre Kollegen in der noblen Nachbarschaft, die eine Bürgerwehr gegen osteuropäische Banden gegründet hat.
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH