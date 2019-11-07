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Josephine Klick - Allein unter Cops

Indianer

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 07.11.2019
Indianer

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 2: Indianer

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Indianer im Berliner Naherholungsgebiet? Was völlig absurd klingt, ist für Josephine absolut logisch, als der Internist Michael Wegscheid tot auf gefunden wird - mit einem Pfeil in der Brust, kopfüber in seinem Kanu im Fluss treibend.

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