Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 2: Indianer
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Indianer im Berliner Naherholungsgebiet? Was völlig absurd klingt, ist für Josephine absolut logisch, als der Internist Michael Wegscheid tot auf gefunden wird - mit einem Pfeil in der Brust, kopfüber in seinem Kanu im Fluss treibend.
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH