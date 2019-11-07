Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 4: Touristen
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Blutiges Ende einer Party-Nacht: Bei einem Junggesellinnen-Abschied wird die Braut erschossen. Um den Mörder zu finden, schnappen sich Josephine und ihre Kollegen die Freundinnen des Opfers.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH