Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 06.11.2022
45 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 6

Julia (20) hat einen großen Wunsch, der ihr Leben seit der Pubertät maßgeblich prägt: Sie möchte ihre leibliche Mutter in Bulgarien finden. Kann Julia ihrer Namensvetterin helfen, Antworten auf ihre Fragen zu finden und ihr Herz endlich wieder zu öffnen? Auch Stephanie (46) fehlt in ihrem Leben ein Teil ihrer selbst: Sie weiß, dass ihr Vater Spanier war, doch bis auf ein Foto hat sie nichts. Seitdem sie von seinem Tod erfuhr, hofft sie, dass es in Spanien noch Geschwister gibt.

