Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene Bruder

SAT.1Staffel 10Folge 2vom 06.11.2022
Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene Bruder

Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene Bruder Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2: Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene Bruder

46 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12

Familie bedeutet Regina (73), Sebastian (81) und ihren neun Geschwistern alles. Dass sie in ihrer Kindheit oft getrennt wurden, schweißt sie heute zusammen. Nur ein Bruder bleibt seit über 60 Jahren verloren: Anton, der als Baby von einem amerikanischen Paar adoptiert wurde. Mit jedem Familientreffen wird den elf Geschwistern stärker bewusst, wie sehr Anton fehlt. Sie versuchen alles, um ihn zu finden, aber vergeblich. Wird Julia die Lücke in ihren Herzen schließen können?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen