Folge 5: Katicas letzte Hoffnung
46 Min. 20.11.2022 Ab 12
Nach ihrer Geburt wird Katica in ein Heim gegeben, aus dem sie sieben Monate später von ihrer Pflegefamilie abgeholt wird. Durch das Jugendamt besteht zunächst Kontakt zur leiblichen Mutter Mara, die jedoch 1971 aus Deutschland ausgewiesen und zurück nach Jugoslawien geschickt wird. Ihre Eltern geben Katica alle Informationen, die sie haben, und erzählen ihr auch von einer Schwester, doch Katicas Nachforschungen bleiben erfolglos. Julia ist Katicas letzte Hoffnung.
