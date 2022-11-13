Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 3vom 13.11.2022
45 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12

Gisela (86) hat nur noch einen Wunsch in ihrem Leben: ihren Sohn Georg (66) nach über 40 Jahren endlich wieder in die Arme zu schließen. Ein besonderes Ereignis führt kurz nach Georgs Geburt dazu, dass der Junge bei seinen Großeltern aufwächst, die Gisela den Umgang mit ihm verwehren. Nach einem kurzweiligen Wiedersehen 1982 verschwindet er schließlich spurlos. Gisela und Tochter Dagmar wissen von seinem Wunsch, nach Amerika auszuwandern. Wird Julia ihn dort finden?

