Liebesbriefe der Vergangenheit, führen sie zu Bibianes Bruder? Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Liebesbriefe der Vergangenheit, führen sie zu Bibianes Bruder?
45 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12
Nach dem Tod ihrer Eltern entdeckt die Französin Bibiane alte Fotos und Briefe in einer Schatulle ihres Vaters. So erfährt sie, dass er um 1950 als Soldat in Neustadt an der Weinstraße stationiert war und dort einen Sohn mit einer Deutschen bekam. Seit dieser Entdeckung sucht Bibiane unermüdlich nach ihrem Bruder, doch die wenigen Infos genügen nicht als Ansätze. Wird Julia es schaffen, aus den Tiefen der deutsch-französischen Geschichte eine Spur zu Bibianes Bruder zu finden?
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH