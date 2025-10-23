Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Saras größter Wunsch: Ihre Mutter kennenzulernen

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 23.10.2025
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Im Jahre 1992 kommt Sara in Bulgarien zur Welt. Hier wächst sie bis zu ihrem neunten Lebensjahr in einem Kinderheim auf - eine harte Zeit. Ihre Mutter hat Sara nie kennen gelernt und es war immer ihr größter Wunsch, sie zu treffen. Im Alter von neun Jahren wird Sara dann nach Deutschland adoptiert. Ihr ganzes Leben lang fühlt sie sich allein und nichts wünscht sie sich sehnlicher, als die leibliche Mutter endlich in ihre Arme schließen zu können.

