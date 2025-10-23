Saras größter Wunsch: Ihre Mutter kennenzulernenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Saras größter Wunsch: Ihre Mutter kennenzulernen
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Im Jahre 1992 kommt Sara in Bulgarien zur Welt. Hier wächst sie bis zu ihrem neunten Lebensjahr in einem Kinderheim auf - eine harte Zeit. Ihre Mutter hat Sara nie kennen gelernt und es war immer ihr größter Wunsch, sie zu treffen. Im Alter von neun Jahren wird Sara dann nach Deutschland adoptiert. Ihr ganzes Leben lang fühlt sie sich allein und nichts wünscht sie sich sehnlicher, als die leibliche Mutter endlich in ihre Arme schließen zu können.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH