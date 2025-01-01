Adoptivkind Jessica will ihre leiblichen Eltern findenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Adoptivkind Jessica will ihre leiblichen Eltern finden
45 Min.Ab 12
Jessica wird 1984 in Darmstadt geboren. Ihre Mutter Caroline gibt sie direkt nach der Geburt zur Adoption frei. An diesem Tag hat die Kinderkrankenschwester Regina Dienst auf der Neugeborenen-Station und verliebt sich sofort in das Baby, das sie gemeinsam mit ihrem Mann adoptiert. Trotzdem fragt sich Jessica schon als Kind, woher sie eigentlich kommt. Wird Julia Jessicas Familie finden können?
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH