Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Geschwister verzweifelt gesucht: Zwei neue Fälle für Julia

SAT.1Staffel 8Folge 19vom 14.11.2024
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Katharina erfährt an ihrem 50. Geburtstag, dass sie eine ältere Schwester hat. Doch ihre Eltern wollen keine weiteren Informationen preisgeben - jahrelang! Wird Julia der mittlerweile 68-Jährigen weiterhelfen können? / Sandra (23) wächst bei ihrer Mutter auf, ohne ihren leiblichen Vater jemals kennenzulernen. Als sie von fünf Halbgeschwistern erfährt, bitte Sandra Julia um Hilfe. Ob es zu einem großen Kennenlernen kommen wird?

