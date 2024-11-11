Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 16vom 11.11.2024
45 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Ramona wächst im Heim, bei einer Pflegefamilie und schließlich bei Adoptiveltern auf. Ihre Kindheit ist geprägt von Gewalt - einen liebevollen Umgang kennt die heute 52-Jährige nicht. Erst mit 28 Jahren erfährt sie, dass sie noch eine zwei Jahre ältere Schwester haben soll. 1995 erhält sie dann durch eigene Recherchen sogar eine Adresse in Berlin, doch als sie dort ankommt, ist ihre Schwester am Tag zuvor ausgezogen. Wird Julia sie bei ihrer Suche unterstützen können?

