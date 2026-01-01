Trennungskind Butsara sehnt sich nach ihrem Vater in ThailandJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 14: Trennungskind Butsara sehnt sich nach ihrem Vater in Thailand
45 Min.Ab 12
Die erst 23-jährige Butsara blickt auf ein bewegtes Leben zurück: 1996 wird sie in Thailand geboren. Ihre noch sehr jungen Eltern trennen sich, als die Kleine gerade einmal zwei Jahre alt ist. Fortan wächst sie ohne ihren Vater Saknarin in Obhut ihrer Großeltern auf und folgt im Alter von zehn Jahren ihrer Mutter nach Deutschland. Doch die Sehnsucht nach ihrem Vater im fernen Thailand bleibt groß. Wird Julia der jungen Frau helfen können?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH