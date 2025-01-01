Suche mit überraschender Wendung: Wo ist Larissas Vater?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 15: Suche mit überraschender Wendung: Wo ist Larissas Vater?
45 Min.Ab 12
Larissas Eltern lernen sich 1995 kennen und lassen sich auf ein kurzes Verhältnis ein, bevor Carlos Deutschland wieder verlassen muss. Ob er jemals von der Schwangerschaft gewusst hat, ist Larissa nicht klar. Im Alter von 14 Jahren fängt sie an, nach ihm zu fragen. Doch alle Versuche, ihn zu finden, scheitern. Wird es Julia und ihrem Team gelingen, Carlos ausfindig zu machen?
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH