Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 16: Ramona ahnte lange nichts von der Existenz einer älteren Schwester
45 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Ramona wächst im Heim, bei einer Pflegefamilie und schließlich bei Adoptiveltern auf. Ihre Kindheit ist geprägt von Gewalt - einen liebevollen Umgang kennt die heute 52-Jährige nicht. Erst mit 28 Jahren erfährt sie, dass sie noch eine zwei Jahre ältere Schwester haben soll. 1995 erhält sie dann durch eigene Recherchen sogar eine Adresse in Berlin, doch als sie dort ankommt, ist ihre Schwester am Tag zuvor ausgezogen. Wird Julia sie bei ihrer Suche unterstützen können?
