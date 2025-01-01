Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 18: Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?
45 Min.Ab 12
Das US-amerikanische Paar Kathleen und Charles freut sich im März 1968 über die Geburt des gemeinsamen Sohnes Shaun. Doch schon kurze Zeit später trennen sich die beiden und Charles wird vom US-Militär nach Deutschland beordert, als sein Sohn sechs Monate alt ist und er ihn zum letzten Mal sieht. Mittlerweile ist Charles schwer lungenkrank und hat nur noch einen einzigen Wunsch: nach fünf Jahrzehnten Shaun noch einmal in die Arme zu schließen.
