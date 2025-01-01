Bettina: Hat sie Geschwister, die nichts von ihr wissen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 21: Bettina: Hat sie Geschwister, die nichts von ihr wissen?
45 Min.Ab 12
Julia sucht in Erfurt nach Familienmitgliedern von Bettina, die hofft, dass sie Geschwister hat. In ihrem zweiten Fall geht Julias Team auf Spurensuche nach Gunnars verschollener Schwester.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH