Von der Mutter einfach verlassen? Dagmar sucht KlarheitJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Von der Mutter einfach verlassen? Dagmar sucht Klarheit
46 Min.Ab 12
Dagmar kommt 1954 in der ehemaligen DDR zur Welt. Zwei Jahre später trennt sich Mutter Margarete 1956 von ihrem Mann. Sie kehrt mit der älteren Tochter Brigitte in ihre Heimatstadt München zurück, ohne Dagmar. So wächst diese bei ihrem Vater in dem Glauben auf, ihre Mutter hat sie nie geliebt und einfach verlassen. Erst 2012, nach dem Tod des Vaters, kommen Briefe ihrer Mutter aus Montana (USA) aus den frühen 60er Jahren zum Vorschein.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH