Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Madalina: Ich denke jeden Tag an meine leiblichen Eltern

SAT.1Staffel 8Folge 6
Folge 6: Madalina: Ich denke jeden Tag an meine leiblichen Eltern

46 Min.Ab 12

Madalina kommt 1992 in Rumänien zur Welt. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes nach der Geburt, wird sie im Krankenhaus abgegeben und später ins Kinderheim gebracht. Sie verbringt dort drei schwierige Jahre voller Gewalt, bis sie im Alter von fünf Jahren von einem Ehepaar aus Südtirol adoptiert wird. Als sie 16 Jahre alt ist, beginnt sie, nach ihren leiblichen Eltern zu fragen.

