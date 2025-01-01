Zum Inhalt springenBarrierefrei
Suche in Kuba: Katharina möchte endlich ihren Vater kennenlernen

SAT.1Staffel 8Folge 8
45 Min.Ab 12

Ramona und Roberto lernen sich 1983 in Eberswalde kennen und lieben. Als der Kubaner nach einigen Monaten unerwartet zurück in seine Heimat muss, zerbricht für das junge Paar eine Welt. Knapp sechs Wochen nach der Trennung erfährt die 23-Jährige, dass sie schwanger ist. Obwohl sich Roberto freut, bricht mit der Zeit der Kontakt ab. Wird Julia mit den wenigen Angaben wirklich Katharinas Vater ausfindig machen können?

