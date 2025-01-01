Zum Inhalt springenBarrierefrei
Adoptivkind Jessica will ihre leiblichen Eltern finden

SAT.1Staffel 8Folge 1
45 Min.Ab 12

Jessica wird 1984 in Darmstadt geboren. Ihre Mutter Caroline gibt sie direkt nach der Geburt zur Adoption frei. An diesem Tag hat die Kinderkrankenschwester Regina Dienst auf der Neugeborenen-Station und verliebt sich sofort in das Baby, das sie gemeinsam mit ihrem Mann adoptiert. Trotzdem fragt sich Jessica schon als Kind, woher sie eigentlich kommt. Wird Julia Jessicas Familie finden können?

