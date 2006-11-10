Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 246
43 Min.Folge vom 10.11.2006Ab 6
Patrizia täuscht vor, sich von Niko getrennt zu haben. Der Plan scheint aufzugehen, denn Annabelle lässt eine vorsichtige Annäherung Patrizias zu. Ben und Nina geraten schon bei der Zimmerverteilung in ihrer neuen WG aneinander. Bei einem heimlichen Treffen werden Patrizia und Niko unbemerkt von Viktoria beobachtet. Wird sie die beiden auffliegen lassen?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises