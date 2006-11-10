Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 246

TelenovelaStaffel 17Folge 6vom 10.11.2006
Folge 6: Folge 246

43 Min.Folge vom 10.11.2006Ab 6

Patrizia täuscht vor, sich von Niko getrennt zu haben. Der Plan scheint aufzugehen, denn Annabelle lässt eine vorsichtige Annäherung Patrizias zu. Ben und Nina geraten schon bei der Zimmerverteilung in ihrer neuen WG aneinander. Bei einem heimlichen Treffen werden Patrizia und Niko unbemerkt von Viktoria beobachtet. Wird sie die beiden auffliegen lassen?

