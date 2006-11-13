Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 247

TelenovelaStaffel 17Folge 7vom 13.11.2006
Folge 247

Folge 247Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 247

43 Min.Folge vom 13.11.2006Ab 6

Als Paula in der Schule einen Mitschüler schlägt, geraten Nina und Richard in einen Streit über die richtigen Erziehungsmethoden. Als Annabelle Zeugin einer Auseinandersetzung zwischen Patrizia und Frederik wird, zweifelt sie nicht länger an Patrizias Loyalität und befördert sie prompt in die Geschäftsführung. Nina kommt hinter die Gründe für Paulas Aussetzer in der Schule und ist schockiert.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen