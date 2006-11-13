Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 247
43 Min.Folge vom 13.11.2006Ab 6
Als Paula in der Schule einen Mitschüler schlägt, geraten Nina und Richard in einen Streit über die richtigen Erziehungsmethoden. Als Annabelle Zeugin einer Auseinandersetzung zwischen Patrizia und Frederik wird, zweifelt sie nicht länger an Patrizias Loyalität und befördert sie prompt in die Geschäftsführung. Nina kommt hinter die Gründe für Paulas Aussetzer in der Schule und ist schockiert.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises