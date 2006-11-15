Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 249
43 Min.Folge vom 15.11.2006Ab 6
Paula hat Patrizia an Annabelles Computer gesehen. Als sie sich verplappert, wird Annabelle misstrauisch. Lilly bemerkt Tims Zuneigung für Nina und wird ungewollt eifersüchtig. Charlotte spürt Lillys Verunsicherung und versucht einen Schritt auf sie zu zu gehen. Als Patrizia erneut probiert, an Annabelles Computer Beweise zu finden, ist sie nicht allein.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises