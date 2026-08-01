Der Schatz von Kamp Koral / Gary, der CamperJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 5: Der Schatz von Kamp Koral / Gary, der Camper
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick finden im Camp einen vergrabenen Schatz. Sie haben jedoch ein Problem: Mr. Krabs, denn der will den Schatz auch in seine Scheren bekommen./ SpongBob will Gary vor Mrs. Puff schützen und verkleidet ihn als Camper.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany